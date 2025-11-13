Truppenübungsplatz Stegskopf Wie Ex-Kommandant Schmitt den Mythos Daaden erklärt 13.11.2025, 15:00 Uhr

i Von 1992 bis 1994 war Gerhard Schmitt Kommandant des Truppenübungsplatzes am Stegskopf. Gegenüber unserer Zeitung erinnert sich der 77-Jährige an das spartanische Lagerleben. Dirk Eberz

Bei Wind und Wetter mussten die Rekruten früher am Stegskopf raus, um den Truppenübungsplatz in tiefster Gangart zu erkunden und zu schießen. Abends wurde dann kräftig gefeiert. In der Kantine gab es 20 Biersorten, um sich Daaden schön zu trinken.

Wenn Gerhard Schmitt aus dem Fenster seines Hauses in Stein-Neukirch schaut, kann er den alten Truppenübungsplatz Stegskopf schon sehen. Es ist nur ein kurzer Fußweg bis zu seinem früheren Arbeitsplatz. Nach 500 Metern endet die Teerstraße vor einem Warnschild.







