CDU: „Der Neubau entwickelt sich zum Desaster“

50 Millionen teurer und kein Bauabschluss in Sicht: Das Großprojekt Koblenzer Landesuntersuchungsamt ist in Schieflage geraten. Die Landtagsopposition geht mit der Landesregierung hart ins Gericht.
Die oppositionelle CDU reagiert mit harscher Kritik auf die massiven Kostensteigerungen und die verzögerte Fertigstellung des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz. Die für die Landesplanung zuständige CDU-Landtagsabgeordnete Anette Moesta aus Andernach sagt unserer Zeitung: „Der Neubau des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz entwickelt sich zum Desaster.