Landesuntersuchungsamt RLP CDU: „Der Neubau entwickelt sich zum Desaster“ 13.11.2025, 15:28 Uhr

i Eigentlich sollte das Landesuntersuchungsamt in Koblenz 2022 bezogen werden. Aber die Bauarbeiten haben sich immer wieder verzögert. Gleichzeitig laufen die Kosten aus dem Ruder. Die Landtagsopposition geht mit dem zuständigen Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) und dem übergeordneten Finanz- und Bauministerium hart ins Gericht. Dirk Eberz

50 Millionen teurer und kein Bauabschluss in Sicht: Das Großprojekt Koblenzer Landesuntersuchungsamt ist in Schieflage geraten. Die Landtagsopposition geht mit der Landesregierung hart ins Gericht.

Die oppositionelle CDU reagiert mit harscher Kritik auf die massiven Kostensteigerungen und die verzögerte Fertigstellung des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz. Die für die Landesplanung zuständige CDU-Landtagsabgeordnete Anette Moesta aus Andernach sagt unserer Zeitung: „Der Neubau des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz entwickelt sich zum Desaster.







