Nach Leichenfund in der Mosel geht Polizei von Unfall aus

In der Nacht auf Samstag wird ein 38-Jähriger tot aus der Mosel geborgen. Er war zuvor offenbar durch einen Unfall in den Fluss gestürzt.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Nachdem in der Nacht zum Samstag ein 38-jähriger Mann bei Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) tot aus der Mosel geborgen worden ist, geht die Polizei von einem Unfall aus. Der 38-Jährige stürzte vermutlich aus Versehen in die Mosel, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gäbe es keine Anzeichen auf Fremdverschulden oder Suizid.

In der Nacht zum Samstag hatten Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann in die Mosel gefallen sei. Einsatzkräfte hatten den Mann nach längerer Suche nur noch tot aus dem Fluss bergen können. Die Ermittlungen dauern an.