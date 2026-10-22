Weil er einen 45 Jahre alten Mann in Ludwigshafen schwer verletzt haben soll, nehmen Beamte einen 37-Jährigen fest. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen, der im September einen 45 Jahre alten Mann in Ludwigshafen schwer am Kopf verletzt haben soll. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten, wurde der Tatverdächtige am Mittwoch nach umfangreichen Ermittlungen gefasst. Weil die Staatsanwaltschaft demnach Fluchtgefahr vermutete, war gegen den Mann zuvor ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.

Der 37-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend kam der Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat dauern an.