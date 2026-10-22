Kriminalität
Nach Körperverletzung: Tatverdächtiger im Gefängnis
Polizei
Erst nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamte den Tatverdächtigen fassen. (Symbolbild)
Peter Kneffel. DPA

Weil er einen 45 Jahre alten Mann in Ludwigshafen schwer verletzt haben soll, nehmen Beamte einen 37-Jährigen fest. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen, der im September einen 45 Jahre alten Mann in Ludwigshafen schwer am Kopf verletzt haben soll. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten, wurde der Tatverdächtige am Mittwoch nach umfangreichen Ermittlungen gefasst. Weil die Staatsanwaltschaft demnach Fluchtgefahr vermutete, war gegen den Mann zuvor ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.

Der 37-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend kam der Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat dauern an.

© dpa-infocom, dpa:261022-930-876321/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten