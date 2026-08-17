Hohe Schäden, Zigtausende Euro Verdienstausfall – und keine Entschädigung: Zwei Jahre nach dem Kröver Hoteleinsturz wartet der benachbarte Gastronomiebetrieb verzweifelt auf Hilfe.
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Die Tragik, die sich am 6. August 2024 inmitten der Moselgemeinde Kröv ereignete, hat noch lange kein Ende. Für einige Betroffene bringt der Einsturz des Hotels Reichsschenke Zum Ritter Götz weiter körperliches und psychisches Leid mit sich – oder handfeste finanzielle Probleme, bis hin zur Existenzgefährdung.