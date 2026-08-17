Familie in Existenznot Nach Hoteleinsturz Kröv: Nachbarpension leidet weiter Ursula Bartz 17.08.2026, 13:11 Uhr

i Gleich neben dem eingestürzten Hotel Reichsschenke Zum Ritter Götz in Kröv betreibt die Familie Müllers eine Gutsweinschänke mit Pension. Die Folgen für ihren Familienbetrieb sind enorm, beklagen Klaudia, Rainer und Sohn Alexander. Ursula Bartz/Trierischer Volksfreund

Hohe Schäden, Zigtausende Euro Verdienstausfall – und keine Entschädigung: Zwei Jahre nach dem Kröver Hoteleinsturz wartet der benachbarte Gastronomiebetrieb verzweifelt auf Hilfe.

Die Tragik, die sich am 6. August 2024 inmitten der Moselgemeinde Kröv ereignete, hat noch lange kein Ende. Für einige Betroffene bringt der Einsturz des Hotels Reichsschenke Zum Ritter Götz weiter körperliches und psychisches Leid mit sich – oder handfeste finanzielle Probleme, bis hin zur Existenzgefährdung.







Artikel teilen

Artikel teilen