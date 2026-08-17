Gastbeitrag Konsumforschung
Der „stumme Verkäufer“: Wie Verpackung den Konsum lenkt
Vom Supermarkt ins Museum: Andy Warhol erhob unter anderen mit seinen „Campbell’s Soup“-Arbeiten das Alltägliche zum Gegenstand
Vom Supermarkt ins Museum: Andy Warhol erhob unter anderen mit seinen „Campbell’s Soup“-Arbeiten das Alltägliche zum Gegenstand der Kunst. Die vertraute Verpackung verlor ihren bloßen Gebrauchswert – und erhielt als Bildmotiv einen völlig neuen Rang, hier zu sehen bei einer Versteigerung im Londoner Auktionshaus Sotheby’s.
Andy Rain/dpa. picture alliance / dpa

Warum greifen wir im Regal zu dem einen Produkt und lassen das andere stehen? Michael Jäckel nimmt die Verpackung in den Blick – als „stummen Verkäufer“, vertrautes Gesicht einer Marke und optischen Verführer des Konsumenten.

Lesezeit 4 Minuten
Vor wenigen Wochen hat eine neue EU-Verordnung die Aufmerksamkeit auf das ausufernde Paketaufkommen gelenkt. Durch strengere Vorgaben werden insbesondere Plattformbetreiber angehalten, den Verpackungsmüll zu reduzieren und noch mehr auf Recycling zu achten.
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