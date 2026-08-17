Warum greifen wir im Regal zu dem einen Produkt und lassen das andere stehen? Michael Jäckel nimmt die Verpackung in den Blick – als „stummen Verkäufer“, vertrautes Gesicht einer Marke und optischen Verführer des Konsumenten.
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Vor wenigen Wochen hat eine neue EU-Verordnung die Aufmerksamkeit auf das ausufernde Paketaufkommen gelenkt. Durch strengere Vorgaben werden insbesondere Plattformbetreiber angehalten, den Verpackungsmüll zu reduzieren und noch mehr auf Recycling zu achten.