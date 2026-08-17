Gut versorgt in RLP „Eigenkapital ist der Schlüssel zum Wohneigentum“ Stefan Siebert 17.08.2026, 06:00 Uhr

i Eine abbezahlte Wohnimmobilie ist eine gute Altersvorsorge. Dabei wird der Traum von den eigenen vier Wänden immer teurer. Eigenkapital ist der Schlüssel dazu, schreibt Stefan Siebert, Vorstandsvorsitzender der LBS Landesbausparkasse Süd, in seinem Gastbeitrag. Ein Bausparvertrag kann die Basis sein (Symbolfoto). Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Eine abbezahlte Wohnimmobilie ist eine gute Altersvorsorge. Dabei wird der Traum von den eigenen vier Wänden immer teurer. Eigenkapital ist der Schlüssel dazu, schreibt Stefan Siebert von der LBS Süd. Ein Bausparvertrag kann die Basis sein.

Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland möchte gern in den eigenen vier Wänden wohnen. Das bestätigen Umfragen seit vielen Jahren und weisen regelmäßig eine Zustimmung zwischen 70 und 75 Prozent aus. Die Realität aber sieht momentan anders aus, denn die Zahl derjenigen, die dieses Ziel für sich selbst als tatsächlich umsetzbar ansieht, nimmt seit einigen Jahren ab.







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