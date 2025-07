Ein Baby auf der Toilette in der Disco zu bekommen, ist ungewöhnlich. Daher schaut sich die Polizei die Umstände genauer an.

Saarbrücken (dpa) – Nach der spontanen Geburt auf einer Toilette in einer Saarbrücker Diskothek sind Mutter und Kind wohlauf. «Alles gut! Das ist mein letzter Stand», sagte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Wegen der Geburt an diesem ungewöhnlichen Ort sei die Polizei derzeit dabei, die Umstände und Hintergründe zu klären.

«Das Ganze war einfach ungewöhnlich und deswegen interessiert das die Leute. Und dann sagen wir auch, dann gucken wir lieber zweimal drauf.» Man schaue, warum das so passiert sei und «ob es irgendwas gibt, das Problemstellung ist», sagte der Polizeisprecher. Das sei aber auch alles. «Wir sind da im Bereich von Vorermittlungen.»

In der Nacht zum Samstag hatte die Geburt auf der Toilette des Saarbrücker Clubs «Discoplex A8» für Wirbel gesorgt. Wegen zahlreicher Schaulustiger, die sich am Ort des Geschehens versammelten, hatten Sanitäter die Polizei hinzugezogen.

Im Zuge eines «Gesamt-Check-ups» der Situation würden neben der Mutter auch Zeugen befragt. «Das dauert ein paar Tage», sagte der Sprecher der Polizei. Zum Alter der Frau sowie zum Geschlecht des Kindes gab es keine Angaben.