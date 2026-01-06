Straßen, Airport, Räumpflicht Nach dem Schnee ist vor dem Schnee in RLP Tim Kosmetschke

dpa 06.01.2026, 16:07 Uhr

i Im ganzen Land sind wie hier auf der Hunsrückhöhenstraße (B327) derzeit die Räumfahrzeuge unterwegs - allein der Landesbetrieb Mobilität spricht von 1200 Kolleginnen und Kollegen, aufgeteilt auf 57 Straßenmeistereien. Hinzu kommen die Autobahnmeistereien der Autobahn GmbH. Sascha Ditscher/dpa. picture alliance/dpa

Das Winterwetter hat Rheinland-Pfalz weiter fest im Griff, neuer Schnee ist angekündigt. Wir haben uns umgehört: Wie ist die Lage auf den Straßen, wie am Flughafen Hahn? Und wer ist eigentlich fürs Schneeräumen auf dem Bürgersteig zuständig?

Winterwetter im Norden von Rheinland-Pfalz: Die erste volle Arbeitswoche im neuen Jahr bringt vielerorts Schnee und frostige Temperaturen, mitunter auch Straßenglätte. Wie ist die aktuelle Lage, worauf müssen sich Autofahrer einstellen, worauf Hausbesitzer achten?







