Nach dem Schnee ist vor dem Schnee in RLP

Das Winterwetter hat Rheinland-Pfalz weiter fest im Griff, neuer Schnee ist angekündigt. Wir haben uns umgehört: Wie ist die Lage auf den Straßen, wie am Flughafen Hahn? Und wer ist eigentlich fürs Schneeräumen auf dem Bürgersteig zuständig?
Lesezeit 3 Minuten
Winterwetter im Norden von Rheinland-Pfalz: Die erste volle Arbeitswoche im neuen Jahr bringt vielerorts Schnee und frostige Temperaturen, mitunter auch Straßenglätte. Wie ist die aktuelle Lage, worauf müssen sich Autofahrer einstellen, worauf Hausbesitzer achten?