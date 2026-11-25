In einem Ärztehaus in St. Ingbert bleibt ein Aufzug stecken. Um eine Mutter mit ihrem Kind zu befreien, muss die Feuerwehr anrücken. Wie die Rettung ablief.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Feuerwehrleute haben eine Mutter mit ihrem Säugling aus einem steckengebliebenen Aufzug in St. Ingbert befreit. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Vormittag zu dem Aufzug in einem Ärztehaus alarmiert, nachdem die Frau die Notfallstelle des Aufzugbetreibers verständigt hatte.

Die Feuerwehrleute trennten demnach zunächst den Aufzug vom Strom und öffneten ihn anschließend mit einem Aufzugschlüssel. Innerhalb weniger Minuten sei es den Einsatzkräften gelungen, die Mutter mit ihrem Kind zu retten. Beide seien unverletzt geblieben. Der Aufzug sei nach der Rettung außer Betrieb genommen worden.