18 Fälle, mehr als 48.000 Euro Schaden: Nun ist ein mutmaßlicher Telefonbetrüger festgenommen worden – die Ermittler fanden bei Durchsuchungen auch Waffen und Munition.

Ludwigshafen (dpa/lhe) – Festnahme im Kampf gegen Telefonkriminelle: Wegen Betrugsverdachts sitzt ein 19-Jähriger seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte, soll er an einer Serie von Täuschungs-Anrufen beteiligt gewesen sein, bei denen meist ältere Menschen um insgesamt mehr als 48.000 Euro gebracht wurden.

Seit Januar 2026 soll es den Ermittlungen zufolge insgesamt 18 Taten gegeben haben, überwiegend im Zuständigkeitsbezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Täter gaben sich demnach am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Mit einer fingierten Geschichte brachten sie die Opfer dazu, ihnen Bankkarten samt PIN zu übergeben.

Der 19-jährige Tatverdächtige wurde Mitte Oktober in Ludwigshafen von Spezialkräften festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Ermittler hätten bei Durchsuchungen unter anderem Mobiltelefone, Schreckschusswaffen, Messer und Munition sichergestellt.