Bundesarbeitsminister will Amt
Alexander Schweitzer soll neuer SPD-Chef in RLP werden
Seit wenigen Tagen Bundesarbeitsminister: Alexander Schweitzer. In Rheinland-Pfalz greift er nun auch offiziell nach dem Parteiv
Seit wenigen Tagen Bundesarbeitsminister: Alexander Schweitzer. In Rheinland-Pfalz greift er nun auch offiziell nach dem Parteivorsitz.
Bernd von Jutrczenka/dpa

Rückendeckung für Alexander Schweitzer: Der neue Bundesarbeitsminister soll auch in Rheinland-Pfalz dauerhaft eine Führungsfunktion übernehmen. Eine andere Frage ist in der SPD allerdings noch offen.

Lesezeit 1 Minute
Die rheinland-pfälzische SPD hat am Dienstagabend eine ihrer offenen Personalfragen geklärt. Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer soll Parteivorsitzender der Sozialdemokraten im Land werden. Der Landesvorstand wolle Schweitzer beim Parteitag zur Wahl vorschlagen, teilte die Partei mit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten