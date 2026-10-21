Rückendeckung für Alexander Schweitzer: Der neue Bundesarbeitsminister soll auch in Rheinland-Pfalz dauerhaft eine Führungsfunktion übernehmen. Eine andere Frage ist in der SPD allerdings noch offen.
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Die rheinland-pfälzische SPD hat am Dienstagabend eine ihrer offenen Personalfragen geklärt. Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer soll Parteivorsitzender der Sozialdemokraten im Land werden. Der Landesvorstand wolle Schweitzer beim Parteitag zur Wahl vorschlagen, teilte die Partei mit.