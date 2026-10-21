Bundesarbeitsminister will Amt Alexander Schweitzer soll neuer SPD-Chef in RLP werden Sebastian Stein 21.10.2026, 09:40 Uhr

i Seit wenigen Tagen Bundesarbeitsminister: Alexander Schweitzer. In Rheinland-Pfalz greift er nun auch offiziell nach dem Parteivorsitz. Bernd von Jutrczenka/dpa

Rückendeckung für Alexander Schweitzer: Der neue Bundesarbeitsminister soll auch in Rheinland-Pfalz dauerhaft eine Führungsfunktion übernehmen. Eine andere Frage ist in der SPD allerdings noch offen.

Die rheinland-pfälzische SPD hat am Dienstagabend eine ihrer offenen Personalfragen geklärt. Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer soll Parteivorsitzender der Sozialdemokraten im Land werden. Der Landesvorstand wolle Schweitzer beim Parteitag zur Wahl vorschlagen, teilte die Partei mit.







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