Polizei ehrt Zivilcourage Mut ist, wenn man’s trotz der Angst macht Johannes Mario Löhr 24.12.2025, 08:00 Uhr

i Das Polizeipräsidium Koblenz hat 2025 wieder Bürgerinnen und Bürger aus der Gegend für ihre herausragende Zivilcourage geehrt. (Symbolfoto) Arno Burgi/dpa

Das Polizeipräsidium Koblenz hat in diesem Jahr wieder Bürgerinnen und Bürger aus der Region für herausragende Zivilcourage geehrt. Unsere Zeitung hat sich mit der Polizei nun über die vielen Gesichter von Mut unterhalten.

Zivilcourage kann viele Gesichter haben. Was jene, die sie zeigen, eint, ist jedoch nicht Furchtlosigkeit, wie man vielleicht meinen sollte. Nein, die meisten, die sich für andere in Gefahr begeben, dürften dabei sehr wohl Angst empfinden. Was die Mutigen von der Masse abhebt, ist, dass sie es am Ende aber trotzdem tun.







Artikel teilen

Artikel teilen