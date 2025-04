Die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) durfte vor der Ideologie der AfD warnen. Das hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz in einem wegweisenden Urteil entschieden. Dreyer habe das Neutralitätsgebot zwar nicht gewahrt. Aber die betont sachlichen Aussagen seien zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerechtfertigt. Profitiert von diesem Urteil, mit dem die AfD vor dem höchsten Gericht des Landes abgeblitzt ist, in einigen Monaten auch Dreyers Nachfolger, Alexander Schweitzer?

Ihm wirft die Landes-CDU einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht vor, weil er im Endspurt des Bundestagswahlkampfs nach einer Debatte zur Migration im Bundestag die Union beispielsweise mit den Worten kritisiert hatte: „Umso beunruhigender ist es, wenn eine demokratische Partei sich eine Mehrheit sucht mit der in Teilen rechtsextremen AfD. Sie verlässt damit die demokratische Mitte.“

Die Staatskanzlei hatte die umstrittenen Zitate im Internet damals schnell gelöscht, aber erklärt, dass sie „Klarheit in einem umfassenden Hauptsacheverfahren und keine kursorische Prüfung in einem Eilverfahren“ will. Bleibt sie dabei? Oder ist ihr das Risiko nach dem jüngsten Urteil zu groß und kassiert die Äußerungen jetzt lieber ein?

Obwohl das Urteil mit überschaubaren 29 Seiten längst auch online vorliegt, erklärt Regierungssprecherin Andrea Bähner: „Für eine Bewertung etwaiger Auswirkungen auf die anhängige Organklage der CDU ist es noch zu früh.“ An Spekulationen zu den Erfolgsaussichten der Klage beteilige man sich nicht.

Fälle sind nur schwer miteinander vergleichbar

Juristen halten beide Fälle nicht für vergleichbar, zumal für den Antrag der Union damals nicht nur die AfD gestimmt hatte. Nicht nur der Staatsrechtler Joachim Wieland (Speyer) hat Zweifel, dass sich Schweitzer auf das Argument, dass er nur die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor einer in Teilen rechtsextremistischen Partei schützen wollte, berufen kann. „Aber vor Gericht weiß man nie“, meint Wieland, der auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen ist.

Das höchste Gericht des Landes in Koblenz liegt bei seinem Dreyer-Urteil ganz auf der Linie des Bundesverfassungsgerichts. Es hatte zwar die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen einer Verletzung der Neutralitätspflicht verurteilt, aber in einem Leitsatz 2022 auch erklärt: „Bei Eingriffen in den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien muss plausibel dargelegt werden können oder in sonstiger Weise ersichtlich sein, dass die einen solchen Eingriff rechtfertigenden Verfassungsgüter tatsächlich betroffen sind und einen Eingriff in das Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien erforderlich gemacht haben.“

Ironie: Diese Vorgabe im Merkel-Urteil hat das Verfassungsgericht in Koblenz als erstes bundesweit ausbuchstabiert – für Sozialdemokratin Dreyer.

Zum Schutz der Demokratie

Das Gebot der parteipolitischen Neutralität gelte nicht grenzenlos, heißt es im vom Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Lars Brocker, verkündeten Urteil. „Der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bildet eine solche Grenze.“ Also: Dreyers Aussagen greifen ins Neutralitätsgebot ein. Da sie aber dem Schutz der Demokratie und der Grundordnung dienten, sind sie nicht zu verurteilen.

Wieland sagt, dass er das Koblenzer Urteil für gut vertretbar hält. Diese Weiterbildung des Rechts gehe in die richtige Richtung. Man könne ohnehin gut darüber streiten, dass Regierungsmitglieder in der Regel politisch neutral sein müssten, aber als Parteimitglieder alles sagen dürften. Schließlich basierten Regierungen auf politischen Mehrheiten.

Dreyer hatte im Januar 2024 bei einer Demo „Zeichen gegen Rechts – Kein Platz für Nazis“ gesprochen und Erklärungen veröffentlicht. Im Zentrum stand die Remigration. Der Begriff verschleiere, „was die AfD und andere rechtsextreme Verfassungsfeinde vorhaben: Sie planen die Vertreibung und Deportation von Millionen Menschen aus rassistischen Motiven.“