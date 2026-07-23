Krisendestillation in RLP
Aus Rotwein wird Industriealkohol – auch bei uns?
Rotwein liegt teils wie Blei in den Regalen, und es gibt ein Überangebot auf dem Markt. Darauf wird nun reagiert, überschüssige
Rotwein liegt teils wie Blei in den Regalen, und es gibt ein Überangebot auf dem Markt. Darauf wird nun reagiert, überschüssige Rot- und Roséweine aus Rheinhessen und Württemberg werden EU-gefördert zu Industriealkohol gebrannt. Ist das auch ein Thema an Mittelrhein, Mosel, Nahe und Ahr? Wir haben nachgefragt.
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Rotwein liegt teils wie Blei in den Regalen, und es gibt ein Überangebot auf dem Markt. Darauf wird nun reagiert, Weine aus Rheinhessen und Württemberg werden EU-gefördert zu Industriealkohol gebrannt. Wie ist die Lage im Norden von RLP? Anders.

Lesezeit 5 Minuten
Dass in der Weinwirtschaft eher Kater- als Feststimmung herrscht, ist keine neue Nachricht. Doch jetzt bekam die anhaltende Krise der Branche eine knallige Überschrift: Die Europäische Kommission stimmt einer sogenannten Krisendestillation von Rot- und Roséweinen aus den Anbaugebieten Rheinhessen und Württemberg zu.
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