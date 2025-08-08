Dem Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten bleibt das Verletzungspech in dieser Saison treu.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss für längere Zeit auf Patrick Sontheimer verzichten. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich im Training eine Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel zugezogen. «Für den Jungen ist das extrem bitter», sagte FCS-Trainer Alois Schwartz.

Wegen eines Zehenbruchs und muskulärer Probleme hatte Sontheimer bereits weite Teile der Saisonvorbereitung verpasst. «Wir haben ihn beim Testspiel in Düdelingen noch geschont, um eine Woche mehr Zeit zu haben. Er war beschwerdefrei und hatte auch nach dem Spiel in Cottbus keine Probleme. Im Training ist es dann passiert», berichtete Schwarz.

Im Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstag (14.00 Uhr) müssen die Saarländer, die zum Auftakt bei Energie Cottbus ein 3:3 erkämpft hatten, auch auf Philip Fahrner, Richard Neudecker, Sebastian Vasiliadis und Amine Naifi verzichten.