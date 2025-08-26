Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 muss vorerst auf Benedict Hollerbach verzichten. Der Stürmer hat sich beim Bundesliga-Auftakt eine Verletzung zugezogen und fällt erst einmal aus. Dies hätten «eingehende Untersuchungen am Montag und Dienstag ergeben», teilten die Mainzer mit und nannten als Diagnose «eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel».

Bei der Heim-Niederlage (0:1) gegen Aufsteiger Köln musste Hollerbach bereits nach einer Viertelstunde vom Platz. Der 24-Jährige fällt somit im Playoff-Rückspiel gegen Rosenborg Trondheim in der Conference League am Donnerstag (21.00 Uhr, Hinspiel: 1:2) sicher aus. Danach spielt Mainz am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.



Hollerbachs Ausfalldauer richte sich nach dem Heilungsverlauf, hieß es in der Mainzer Mitteilung. Trainer Bo Henriksen wird wohl auch gegen Wolfsburg auf seinen Angreifer verzichten müssen. Auch Paul Nebel fehlt nach der Roten Karte gegen Köln zwei Bundesligaspiele.



Damit steigen die Chancen von Nelson Weiper auf einen Platz in der Startformation. Das 20 Jahre alte Eigengewächs war zwischenzeitlich nicht berücksichtigt worden. Weiper hatte sich geweigert, seinen im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakt zu verlängern.

Mitteilung