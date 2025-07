MS-Stiftung führt frühere DRK-Klinik in Asbach fort

Asbach (dpa/lrs) – Die Deutsche Multiple Sklerose Stiftung NRW führt das ehemalige DRK-Krankenhaus Asbach weiter. Voraussichtlich ab Anfang August wird die Stiftung der neue Träger der Klinik, wie die Verantwortlichen mitteilten. «Ein Abbau von Personal ist nicht geplant», sagte Dieter Pöhlau, der ärztlicher Geschäftsführer der Kamillus Klinik werden soll.

Die Klinik solle die Menschen weiterhin rund um die Uhr versorgen, hieß es. «Das Zentrum für Multiple Sklerose (MS) soll unter der neuen Trägerschaft weiter gestärkt werden.»

Laut Gesundheitsministerium gibt es in Rheinland-Pfalz 73 Krankenhäuser und insgesamt rund 95 sogenannte Betriebsstätten. 58 dieser 95 werden demnach von gemeinnützigen Trägern wie Wohlfahrtsverbänden oder Kirchen geführt, 25 sind in öffentlicher Hand und 12 in privater.