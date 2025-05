Mainz (dpa/lrs) – Der in Rheinland-Pfalz lebende Musikproduzent Nosie Katzmann ist auch mehr als drei Jahrzehnte nach seinem größten Erfolg «Mr. Vain» (1993) seine Eurodance-Vergangenheit nicht leid. «Ich bin dankbar, dass mir diese Songs erlauben, zu tun, was ich liebe», sagte Katzmann der Deutschen Presse-Agentur. Seine weiteren internationalen Hits wie «More and More» oder «Right in the Night» begleiten den 65-Jährigen bis heute. In Großstädten wolle er nicht mehr wohnen, lieber in einem kleinen Ort in der Pfalz. «Ich bin gern ein Landei.»

«Mr. Vain», inspiriert von einer Begegnung in einem Café in Darmstadt, blieb 33 Wochen in der deutschen Hitparade, davon neun auf Platz eins. Auch in Großbritannien erreichte der Song die Spitze. Später folgten zahlreiche weitere Charterfolge wie «Break It Up» (Scooter) und «Love Is the Price» (DJ BoBo).

«Ich erzähle lieber Geschichten»

Katzmann tritt noch immer in Clubs in Rheinland-Pfalz und Hessen auf – mit Gitarre, ohne feste Setlist. «Ich erzähle lieber spontan Geschichten», sagte er. «Früher hatte ich ein Programm – das gab allen Sicherheit, nur mir nicht. Mich hat gelangweilt, dass man steif Lieder durchzieht, obwohl die Stimmung im Saal vielleicht eine ganz andere war.»

Dass zwei der drei Songs, die er am selben Tag geschrieben hat, zu Millionensellern wurden, ist für ihn Zufall. «Meine größten Erfolge trafen schlicht den Zeitgeist. Als Hits waren sie nie geplant.» Der dritte Song von damals liegt noch in der Schublade – vorerst.