Motorradfahrerin kracht in Baufahrzeug – schwer verletzt
Kriminalität
Soeren Stache. DPA

Ein Fahrzeug der Straßenmeisterei steht auf einer Bundesstraße. Die 55-jährige Bikerin übersieht das und verletzt sich schwer.

Herschbach (dpa/lrs) – Eine 55-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Baufahrzeug im Westerwald schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte sie auf der Bundesstraße 413 bei Herschbach in Fahrtrichtung Dierdorf mit dem stehenden Fahrzeug der Straßenmeisterei. Dieses hatte für Arbeiten angehalten. Die 55-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen worden. Der Mitarbeiter der Straßenmeisterei blieb unverletzt, so die Polizei.

