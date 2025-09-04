Frontalcrash in Saarbrücken: Eine 28-Jährige wird gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Wie es dazu kam und was die Polizei zu dem Fall mitteilt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Saarbrücken ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Ein 76 Jahre alter Autofahrer hatte ihr am Abend in Dudweiler die Vorfahrt genommen, als er in eine Straße abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Die 28-Jährige krachte in den Wagen und wurde durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Schließlich blieb sie schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sie kam ins Krankenhaus.