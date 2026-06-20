Tragödie auf dem Flugplatz in Zweibrücken: Ein 39-Jähriger verliert bei einem Sturz auf dem Rollfeld sein Leben.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist auf einem Flugplatz in Zweibrücken gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige im Rahmen von Aufbauarbeiten für eine Fallschirmsprungveranstaltung auf dem Rollfeld unterwegs gewesen.

Auf dem abgesperrten Gelände sei er am Freitagabend beim Bremsen aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Er und das Motorrad schleuderten daraufhin in einen Grünstreifen und kollidierten anschließend mit einer Steinmauer. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs zog die Polizei nach eigenen Angaben einen Gutachter hinzu.