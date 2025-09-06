Bei Treis-Karden an der Mosel kommt es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kommt dabei ums Leben.

Treis-Karden (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Treis-Karden an der Mosel ist am frühen Nachmittag ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, stieß der 41-Jährige mit einem Kleintransporter zusammen. Zum Unfallhergang machte die Polizei mit Blick auf laufende Ermittlungen keine Angaben.

Der 59-jährige Fahrer des anderen Unfallfahrzeugs erlitt einen Schock. Die L202 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.