Treis-Karden (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Treis-Karden an der Mosel ist am frühen Nachmittag ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, stieß der 41-Jährige mit einem Kleintransporter zusammen. Zum Unfallhergang machte die Polizei mit Blick auf laufende Ermittlungen keine Angaben.
Der 59-jährige Fahrer des anderen Unfallfahrzeugs erlitt einen Schock. Die L202 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
