Grundschullehrkräfte könnten in RLP bald ebenso viel verdienen wie andere Lehrkräfte im Land. Der Philologenverband jedoch sieht in einer einheitlichen Besoldung eine Benachteiligung für Gymnasiallehrer und fordert ein höheres Einstiegsgehalt.

Die Ankündigung von Bildungsminister Sven Teuber (SPD), die Besoldung von Grundschullehrkräften in RLP neu zu diskutieren, stößt auf Kritik des Philologenverbands. Während Teuber die Forderung nach gleicher Bezahlung aller Lehrkräfte als „nachvollziehbar“ bezeichnet, warnt der Verband vor pauschalen Lösungen. „Es kommt nicht darauf an, Dienstposten gleich zu benennen, sondern darauf, was man tut und wie man dafür ausgebildet ist“, heißt es in einer Stellungnahme.

Hintergrund ist: Verbeamtete Lehrkräfte starten in RLP nach Studium und Referendariat in der Besoldungsgruppe A13 – mit rund 5000 Euro Grundgehalt. Wer an einer Grundschule arbeitet, erhält jedoch A12, also etwa 500 Euro weniger. Dies ist bundesweit fast ein Sonderfall; nur Baden-Württemberg und das Saarland halten an ähnlichen Modellen fest. Für Rheinland-Pfalz fordern die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die CDU seit Jahren eine Angleichung.

Der Philologenverband betont jedoch die Unterschiede: Gymnasiallehrkräfte studieren ein Jahr länger, verzichten dadurch auf Einkommen – laut Mitteilung rund 54.000 Euro im ersten Jahr – und haben später niedrigere Pensionsansprüche: „Monatlich 110 Euro oder mehr, wenn man ein Jahr länger studiert.“

Diese längere Ausbildungszeit für Gymnasiallehrkräfte sei erforderlich, weil die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler in einem „enormen Entwicklungsgang“ begleiten würden: vom Kind über die Pubertät hin zur allgemeinen Hochschulreife als junge Erwachsene, so der Verband.

Was das Unterrichten angehe, so lägen Welten zwischen dem inhaltlichen Anspruch einer Primarstufe und dem Leistungskurs einer Oberstufe. Vor diesem Hintergrund fordere der Verband bereits seit langer Zeit, die Besoldungsgruppe A14 – also etwa 5500 Euro – als Einstiegsgehalt für Gymnasiallehrkräfte, analog zur Entwicklung der Besoldung an Grundschulen in vergangenen Jahrzehnten: von A10 auf A12. ame/red﻿