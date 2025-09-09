Smartphones sind aus dem Leben junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Doch sollte die private Handynutzung an Schulen erlaubt sein? Das Mainzer Bildungsministerium macht dazu Empfehlungen. Das sagen zwei Direktoren zu den Regeln an ihrer Schule.

Mal eben auf Instagram vorbeischauen oder eine WhatsApp verschicken – ein Tabu während des Unterrichts. Doch was ist mit den Schulpausen? Die Regelung des privaten Handykonsums an rheinland-pfälzischen Schulen bleibt in der Verantwortung der Schulen. Daran ändert die neueste Handreichung aus dem Bildungsministerium zum Thema nichts. Unsere Zeitung hat bei einer Realschule plus und einem Gymnasium nachgefragt, die auf ein generelles Handyverbot setzen.

Der neue Orientierungsrahmen des Bildungsministeriums zur privaten Nutzung digitaler Endgeräte – wie Smartphones oder Smartwatches – macht den Schulen konkrete Empfehlungen, wie damit in einzelnen Jahrgangsstufen umgegangen werden sollte. Lediglich an den Grundschulen sowie den Primarstufen an Förderschulen soll demnach die Smartphonenutzung auf dem gesamten Schulgelände verboten sein.

Empfehlungen statt eines Verbots aus dem Bildungsministerium

Für ältere Schüler seien Lockerungen außerhalb des Unterrichts denkbar. Bis zum Schuljahr 2026/27 empfiehlt das Bildungsministerium den Schulen, eine eigene Nutzungsordnung zu erstellen beziehungsweise diese zu überarbeiten. Verpflichtend sind die Vorgaben aus dem Orientierungsrahmen nicht.

Am Oranien-Campus in Altendiez (Rhein-Lahn-Kreis) gibt es seit der Gründung des privaten Gymnasiums im Jahr 2014 ein Handyverbot „auf dem gesamten Schulgelände während des ganzen Unterrichtstages“, wie Schuldirektor Jens Feld unserer Zeitung schreibt. Das Verbot sei Teil des Schulkonzepts sowie des Schulvertrags, der mit den Eltern abgeschlossen werde.

„Für die Lernenden dieser Schule ist das Handyverbot nichts Ungewöhnliches oder gar Neues, denn sie kennen es schlicht und ergreifend seit der Jahrgangsstufe 5 nicht anders“, erklärt Feld. Ein eigenes Telefon werde an der Schule auch nicht benötigt, der Schulempfang sei ständig besetzt. Doch der Direktor räumt ein: „Es wäre nicht richtig, anzugeben, dass es keinerlei Ermahnungen oder Erinnerungen bedarf.“ Doch dies sei „äußerst selten“ und in der Regel auf „die hochpubertäre Entwicklungsphase begrenzt“. In dieser Zeit versuchten junge Menschen, ihren Platz zu finden und loteten ihre Grenzen aus.

„Die Geräte müssen ausgeschaltet in der Tasche liegen.“

Marco Bastiaansen, Leiter der Erich-Kästner-Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Noch ganz frisch ist das Handyverbot an der Erich-Kästner-Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seit Juni herrscht auf dem gesamten Schulgelände striktes Handyverbot. „Die Geräte müssen ausgeschaltet in der Tasche liegen“, erklärt Schulleiter Marco Bastiaansen unserer Zeitung auf Anfrage. Bei Verstößen bleibe das Gerät bis Freitag nach Unterrichtsschluss im Schulsafe verwahrt. „ Bei wiederholtem Verstoß drohen Ordnungsmaßnahmen“, schreibt Bastiaansen.

Der Schulleiter nennt drei Gründe für die Einführung des Verbots: „ Unser Handyverbot schützt in erster Linie die Persönlichkeitsrechte unserer SchülerInnen sowie unserer Lehrkräfte bei Themen wie Cybermobbing et cetera“, erklärt Bastiaansen. Außerdem könne der „geschützte Bereich Schule“ so klar vom Privaten getrennt werden. Und schließlich wirke es „dem massiv ansteigenden digitalen Konsum entgegen“ und fördere die soziale Interaktion unter den Schülern.

Ministerium empfiehlt gelockerte Regeln bei älteren Schülern

Bei „zunehmendem Alter und wachsender Reife“ der Schüler, so schlägt das Bildungsministerium in seinem Orientierungsrahmen vor, könnten die Regeln für die Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) gelockert werden. Denkbar sei es, bestimmte Orte für eine Nutzung oder bestimmte Zeiten in den Pausen dafür festzulegen.

Bei Schülern an Berufsschulen und der Sekundarstufe II solle „das Prinzip der Eigenverantwortung im Vordergrund stehen“, heißt es im Orientierungsrahmen. Natürlich soll auch hier eine private Nutzung im Unterricht tabu bleiben. Aber: Die Smartphones könnten für Lernformate oder zur Recherche für den Unterricht genutzt werden.

Unsere Zeitung will von den Schulleitern wissen: Können Smartphones also auch sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden, um die Medienkompetenz der Schüler zu stärken? Am Oranien-Campus werde die Medienkompetenz unter anderem dadurch gestärkt, dass an der Schule ausschließlich digitale Tafeln zum Einsatz kämen. Zudem stünde den Lernenden ein eigener Laptop zur Verfügung, „der zentral von unserer hauseigenen IT-Abteilung betreut wird“, schreibt Schuldirektor Jens Feld. „Damit können wir auch den verantwortungsbewussten Umgang mit KI schulen und junge Menschen dazu anhalten, KI als Lernhelfer zu nutzen.“

Auch Schulleiter Marco Bastiaansen von der Erich-Kästner-Realschule plus will digitale Endgeräte wie das Smartphone nicht verteufeln. „Digitale Endgeräte sind Werkzeuge zur Bildung“, schreibt Bastiaansen. Der richtige Umgang damit müsse systematisch geübt werden. „Statt auf Smartphones setzen wir auf Tablets, die im Umgang sehr ähnlich sind und von unseren Lehrkräften zu annähernd 100 Prozent kontrolliert werden können“, erklärt der Schulleiter.

Und was ist mit gelockerten Handyregeln für ältere Schüler? „Wir gehen grundsätzlich mit den Empfehlungen des Bildungsministeriums konform“, sagt Bastiaansen, „halten jedoch am strikten Verbot eigener Handys fest, auch um hier ein klares Signal zu geben.“ Seine Schule begrüße es, dass der Orientierungsrahmen des Ministeriums auf die Eigenverantwortung der Schulen setze und „der individuellen Situation am Schulstandort“ Rechnung trage. In den schulischen Gremien finde ein regelmäßiger Austausch zum Thema Handynutzung statt.

Auf die Frage, ob die Handyregeln der Schule gegebenenfalls angepasst werden könnten, sagt Bastiaansen: „ Es ist durchaus denkbar, dass ein Kompetenzgewinn der SchülerInnen im Bereich der Medienbildung Spielräume öffnet.“ Jens Feld vom Oranien-Campus ist der Meinung, dass der neue Orientierungsrahmen nicht besser sein könne als das an der Schule seit elf Jahren bewährte Konzept, „das zudem die Privatsphäre aller schützt“.