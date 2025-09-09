Wie wird der Inhalt des Wahl-O-Mats konzipiert? Junge Menschen können im Dezember bei einem Workshop in Vallendar daran mitarbeiten, welche Thesen zur Landtagswahl 2026 in RLP ausgewählt werden, um Bürgern bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

Welche Partei soll ich wählen? Vor der Frage stehen viele Wähler in Rheinland-Pfalz auch im kommenden Jahr wieder. Kaum jemand kämpft sich dazu durch die seitenlangen Wahlprogramme. Für die Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz bieten Bundes- und Landeszentrale für politische Bildung deshalb wieder einen Wahl-O-Mat an, um Bürgern bei der Entscheidung zu helfen, wo sie ihr Kreuzchen machen sollen. Seit Jahren ist er das meist genutzte Angebot politischer Bildung in Wahlzeiten.

Aber wie werden die Inhalte eigentlich konzipiert? Junge Menschen können jetzt einen Einblick in die spannende Arbeit der Experten gewinnen. Und nicht nur das: Sie können auch selbst an den Thesen des Wahl-O-Maten mitarbeiten. Bewerber dürfen dazu maximal 26 Jahre alt und müssen wahlberechtigt sein, erklärt die Zentrale auf Anfrage. Auf die Wahl-O-Mat-Redaktion wartet eine Menge Arbeit, aber auch viel Spaß im Team.

Gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Journalismus arbeiten

Alle Redaktionsmitglieder brauchen Zeit für die Teilnahme an einem Workshop vom 12. bis 14. Dezember im Haus Wasserburg in Vallendar. Sie sollten Neugier, Spaß am Diskutieren und einen wachen Kopf mitbringen. Die Kosten für Anreise, Übernachtung und Verpflegung zum Workshop werden übernommen. Alle Teilnehmer erhalten ein Zeugnis über ihre Mitarbeit. Der Bewerbungsschluss ist der 3. November 2025.

Aufgabe der Jugendlichen wird es dabei sein, gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Journalismus politische Bildung für den Wahl-O-Mat zu entwickeln und zu formulieren. Jugendliche haben dabei Gelegenheit, ihre eigene Perspektive einzubringen. Zusammen werden dann Thesen zu kontroversen Politikfeldern erarbeitet, die später an die Parteien geschickt werden, um sie zu beantworten. Am Schluss werden die besten und für Wähler hilfreichsten Thesen ausgewählt und in den Wahl-O-Mat aufgenommen.

Interessenten können sich online unter www.bpb.de für die Mitarbeiten anmelden