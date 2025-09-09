In dreieinhalb Monaten ist Weihnachten: Wie ist es eigentlich um die Christbäume in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz bestellt – und was werden sie kosten?

i Der beliebteste Weihnachtsbaum ist seit Jahren die Nordmanntanne. In Rheinland-Pfalz stehen die künftigen Christbäume gut da, Trockenheit oder Frost haben ihnen nicht im großen Stil zugesetzt. Bernd Thissen. picture alliance/dpa

Weihnachten naht. Die meisten Menschen werden bei diesem Satz, jetzt, da gerade einmal Anfang September ist, noch ein ziemliches Störgefühl haben. Aber: In dreieinhalb Monaten feiern wir das Fest der Liebe, in den Supermärkten drängen Lebkuchen und Schokoladenkugeln schon ins Sortiment. Statthaft ist also schon jetzt die Frage: Wie steht es dieses Jahr eigentlich um die Weihnachtsbäume? Lars Zimmermann vom Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger hat Antworten – auch auf die Frage, was der schmucke Baum in dieser Saison kostet.

In Wiebelsheim im Rhein-Hunsrück-Kreis führt Zimmermann einen Forstbetrieb und den Groß- und Einzelhandel Hunsrücker Weihnachtsbäume. Mit Blick auf Rheinland-Pfalz kann er sagen: Anders als in anderen Bundesländern wie Bayern und Brandenburg haben hierzulande weder Frost noch Trockenheit den angehenden Christbäumen zu schaffen gemacht. „Wir hatten einen recht feuchten Sommer. Insgesamt lässt sich sagen, dass wir in Rheinland-Pfalz keine Trockenschäden hatten“, sagt er.

Trockenheit kann vor allem Jungpflanzen zusetzen﻿

Und wenn vereinzelt doch, dann wären bei Trockenheit in erster Linie Jungpflanzen betroffen, zwei- oder dreijährige Bäume, deren Wurzelwerk noch nicht sonderlich ausgeprägt sei. Um ältere Bäume, um jene mit einer Wuchshöhe ab 1,20 Metern, muss man sich laut dem Experten im Grund nicht sorgen, wenn der Regen mal eine Weile ausbleibt: „Nordmanntannen – die beliebteste Art für Weihnachtsbäume – haben Pfahlwurzeln“, erklärt Zimmermann. Die tief ins Erdreich wachsenden Wurzeln können auf trockenen Böden Feuchtigkeit finden. „Wir müssen – wie in anderen Jahren – eine sehr lange Trockenphase haben, damit Probleme auftreten.“ Stattdessen aber stehen die Weihnachtsbäume in spe in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz gut da – „das sieht man auch an der satten Farbe und der Entwicklung der Nadeln“.

Allerdings gibt Zimmermann mit Blick auf seine Branche zu bedenken: „Wir sind dem Wetter ausgeliefert.“ Um Trockenschäden per se zu verringern, sei er in seinem Betrieb in Rheinland-Pfalz dazu übergangen, die jungen Bäume im feuchteren Herbst statt im Frühjahr zu pflanzen. Manche Betriebe hätten auch Teiche angelegt, um ihre Bäume bei Trockenheit bewässern zu können.

Üblicherweise werden die Weihnachtsbäume als Setzlinge gekauft und haben dann schon die ersten Jahre hinter sich. In den Plantagen werden sie weitere rund zehn Jahre gepflegt, bis sie zu etwa zwei Meter hohen Bäumen herangewachsen sind. Der beliebteste Weihnachtsbaum ist seit Jahren die Nordmanntanne, aber auch Blaufichten oder Exoten wie Colorado-Tannen zieren in der Weihnachtszeit Wohnungen, Büros und Geschäfte.

„Frost kann ein sehr lokales Problem sein: Die eine Anbaufläche trifft es, die andere direkt daneben nicht.“

Weihnachtsbaumproduzent Lars Zimmermann﻿

Was Frostschäden angeht, zeigt sich ein differenziertes Bild in Rheinland-Pfalz: Großflächige Ausfälle hat es laut Zimmermann nicht gegeben – auch hier hätte es Bayern und Brandenburg stärker getroffen. Dennoch haben auch Weihnachtsbaumproduzenten in Rheinland-Pfalz Bäume, denen der Frost zugesetzt hat. „Frost kann ein sehr lokales Problem sein: Die eine Anbaufläche trifft es, die andere direkt daneben nicht“, berichtet Zimmermann. Er nennt ein Beispiel aus seinem eigenen Betrieb: In einer seiner Kulturen haben frostige Temperaturen in exakt vier Reihen den Trieben zu schaffen gemacht – „und das mitten in der Anpflanzung“.

i Lars Zimmermann baut im Hunsrück Weihnachtsbäume an. Er gehört dem Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger an. Suzanne Breitbach/Archiv

Zimmermann bewirtschaftet im Hunsrück über Bad Kreuznach bis zum Soonwald insgesamt 70 Hektar. Insgesamt, schätzt er, werden in Rheinland-Pfalz wohl etwa 1000 bis 1500 Hektar genutzt, um darauf Weihnachtsbäume zu kultivieren. Genauer benennen lässt sich die Fläche nicht, weil längst nicht alle Christbaum-Produzenten dem Verband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger angehören. „Es gibt viele kleine Erzeuger, die als Hobby oder im Nebenerwerb auf kleiner Fläche Weihnachtsbäume anpflanzen“, sagt Zimmermann. Zum Verband gehören in RLP circa 50 Betriebe, bundesweit sind es 700 bis 800, die Anbaufläche schätzt er auf 20.000 bis 30.000 Hektar. Die größte Anbauregion ist das Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Rheinland-Pfalz, obwohl es ein Flächenland ist, zählt laut Zimmermann zu den kleineren Produzenten.

Preisempfehlung um 1 Euro angehoben

Der Verband hat seine Preisempfehlung um 1 Euro angehoben, erklärt Zimmermann. Die Spanne liege nun bei 23 bis 30 Euro pro Meter Nordmanntanne. Die Erhöhung liegt demnach weniger an Witterungsschäden, sondern vielmehr am allgemeinen Kostenanstieg der Produzenten – etwa Logistik und Personal. Die Branche setzt stark auf Saisonarbeiter. Und: „Es ist alles Manpower. Man erntet einen Baum nicht mit einer Maschine.“

Erfahrungsgemäß schwankten die Preise regional. In der Regel seien Weihnachtsbäume in Großstädten teurer als auf dem Land. Die Bäume, die in Deutschland verkauft werden, stammten größtenteils aus heimischem Anbau, erklärte der Experte. Einige würden aber auch aus dem Ausland importiert, etwa aus Dänemark und Polen.

„Die Weihnachtsbäume sind ein Naturprodukt, das darf man nicht vergessen.“

Lars Zimmermann

Die Ernte der Bäume beginnt in der Regel um den 20. November herum und wird bis kurz vorm Fest fortgesetzt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, erläutert Zimmermann: Für den Großmarkt würden Großbetriebe auch schon deutlich früher im November Bäume ernten, damit sie zeitig in Baumärkten oder bei Discountern angeboten werden können. Um die Frische, meint Zimmermann, ist es bei diesen Bäumen bis Weihnachten nicht mehr zum Besten bestellt. „Weihnachtsbäume sind ein Naturprodukt, das darf man nicht vergessen.“

Während viele Produzenten ihre Weihnachtsbäume an Verkaufsständen regional vermarkten, wird es laut Zimmermann bei Kundinnen und Kunden auch immer beliebter, den Baum direkt vor Ort selbst zu schlagen. Dazu werde Käufern oft auch Glühwein und ein Imbiss geboten. Zudem gibt es einen Trend, den Baum nicht erst an Weihnachten ins Haus zu holen und zu schmücken, sondern schon zu Beginn der Adventszeit.

Plastik oder echt: Welcher Weihnachtsbaum ist ökologischer?

Was ist besser: ein Weihnachtsbaum aus Plastik oder ein natürlicher, auch wenn er nur wenige Wochen hält? Das im künstlichen Baum enthaltene PVC oder Polyethylen wird nicht biologisch abgebaut. Damit die Ökobilanz einer Plastiktanne der eines Naturbaums entspricht, müsste sie mindestens 16 bis 17 Jahre besungen werden, geht aus Berechnungen des Ellipsos-Instituts in Montreal (Kanada) hervor. Die Studie erschien bereits 2009, wird aber noch als Referenz genutzt.

Der durchschnittliche Baum aus Plastik kommt aus Asien und verursacht den Angaben nach bei Herstellung, Transport und Entsorgung rund 48 Kilogramm CO2. Dem stehen 3,1 Kilogramm CO2 beim Naturbaum gegenüber. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das britische Unternehmen Carbon Trust.

Umweltschutzorganisationen wie der Nabu oder Robin Wood weisen daraufhin, dass in Weihnachtsbaumplantagen Dünger und Pestizide genutzt werden. Das Umweltbundesamt rät dazu, regional zu kaufen – und idealerweise aus ökologischer Erzeugung. dpa/red