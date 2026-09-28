Der 61 Jahre alte Mann ist mit seinem Motorrad auf einer Landstraße unterwegs. Laut Polizei stößt er dort mit einem Lastwagen zusammen.

Rheinzabern (dpa/lrs) – Auf einer Landstraße im Kreis Germersheim ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, stieß der 61-Jährige am Montagmittag auf der Landstraße zwischen Rheinzabern und Kandel mit einem Lastwagen zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer aus dem Kreis Germersheim schwerstverletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt.