Sondermann-Preis für Bopparder
Frank Kunerts komische Kunst wird ausgezeichnet
In wochenlanger Detailarbeit entwirft Frank Kunert wundersame Miniaturwelten. Für seine Arbeit wurde er nun mit dem Sondermann-P
In wochenlanger Detailarbeit entwirft Frank Kunert wundersame Miniaturwelten. Für seine Arbeit wurde er nun mit dem Sondermann-Preis für Komische Kunst ausgezeichnet.
Frank Kunert

Im Neuwieder Roentgen-Museum zeigt Frank Kunert derzeit Bilder von Miniaturwelten, die gekonnt mit Wunsch, Wahrnehmung und Wirklichkeit spielen. Einzigartig, findet auch die Jury des Sondermann-Preises, die das Werk des Bopparders nun würdigt.

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Der Sondermann-Preis für Komische Kunst geht in diesem Jahr an Frank Kunert. Der in Boppard lebende Fotograf sei „der allmächtige Schöpfer komischer Welten im Miniaturformat, in denen immer auch eine gewisse Portion Schrecken lauert“, teilten das Caricatura-Museum und der Sondermann-Verein in Frankfurt mit.
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