Neue Firma mit Iqony Energies
EVM holt sich Partner für Wärmenetz-Ausbau an Bord
Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und die Iqony Energies GmbH (Iqony) bündeln ihre Kräfte für die zukünftige Wärmeversorgu
Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und die Iqony Energies GmbH (Iqony) bündeln ihre Kräfte für die zukünftige Wärmeversorgung in der Region. Norman Spaniol (links) und Christopher Dold sind die beiden Geschäftsführer der neuen Wärme Moselbogen GmbH.
Sascha Ditscher/EVM-Gruppe. Sascha Ditscher.de / EVM-gruppe

Regionale Verwurzelung trifft auf deutschlandweit erprobtes Know-how in Sachen Fernwärme: Die EVM hat gemeinsam mit Iqony Energies die Wärme Moselbogen GmbH gegründet. Gemeinsam sollen Wärmenetze ausgebaut werden. Was dahinter steckt.

Lesezeit 2 Minuten
Wärmenetze gelten als eine der zentralen Technologien der Energiewende, da sie eine effiziente und zunehmend klimafreundliche Versorgung insbesondere in dicht bebauten Quartieren ermöglichen. So wie im Koblenzer Stadtteil Rauental. Dort bündeln die ortsansässige Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und die Iqony Energies GmbH (Iqony) jetzt ihre Kräfte.
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