Westerwaldkreis
Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß
Feuerwehr
Der Biker stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Ein junger Biker ist etwas zu schnell unterwegs. In einer Kurve bei Hartenfels kracht es dann.

Hartenfels (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei Hartenfels frontal mit einem Transporter zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 36-Jährige zu schnell unterwegs und geriet deshalb in einer Kurve auf der Bundesstraße 8 in den Gegenverkehr.

Er erlitt bei dem Unfall am frühen Dienstagabend so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die B8 im Westerwaldkreis war infolge des Unfalls mehr als sechs Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260930-930-765260/1

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