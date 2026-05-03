Notfälle
Motorradfahrer stirbt bei Unfall bei Nonnweiler
Notarzt und Rettungswagen
Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. (Archivbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Nach einer Kollision mit zwei Autos auf der L329 kommt ein Motorradfahrer ums Leben. Die Staatsanwaltschaft leitet weitere Untersuchungen ein.

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Nonnweiler (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall nahe Nonnweiler (Kreis St. Wendel) ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Landstraße 329 unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilte. Der 43-jährige Autofahrer habe links abbiegen wollen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer demnach über das Auto geschleudert und kollidierte im Gegenverkehr mit einem weiteren Wagen.

Der 55-Jährige habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die L329 sei für die Unfallaufnahme voll gesperrt worden. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ordnete den Angaben nach weitergehende Untersuchungen an.

© dpa-infocom, dpa:260503-930-28910/1

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Verkehr

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