Lotto-Fee im Interview Miriam Hannah: „Die Menschen sind der Sechser im Lotto“ Cordula Sailer-Röttgers 08.05.2026, 07:00 Uhr

i Miriam Audrey Hannah moderiert als Lotto-Fee die Live-Ziehung der Lotto-Zahlen. Im Interview verrät sie, wie es sich anfühlt, für andere Menschen die Glücksfee zu sein. Lotto/Jennifer Weyland

Einmal im Lotto gewinnen: Das wär’s! Wer hat das nicht schon gedacht? Doch Geld (allein) macht nicht glücklich, weiß Lotto-Fee Miriam Hannah. Sie spricht im Interview über den Reiz des Lotto-Spieles – und darüber, was sie glücklich macht.

Im Lotto zu gewinnen – das ist bekanntermaßen Glückssache. Zuletzt schien das Glück auffällig häufig im Westerwald zu Hause zu sein: Mitte März sahnte ein Westerwälder Spieler fast 3 Millionen Euro im Lotto 6 aus 49 ab. Zudem sind im März und Mai drei sechsstellige Gewinne aus der Lotterie und dem Eurojackpot in den Westerwald gegangen.







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