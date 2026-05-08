Einmal im Lotto gewinnen: Das wär’s! Wer hat das nicht schon gedacht? Doch Geld (allein) macht nicht glücklich, weiß Lotto-Fee Miriam Hannah. Sie spricht im Interview über den Reiz des Lotto-Spieles – und darüber, was sie glücklich macht.
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Im Lotto zu gewinnen – das ist bekanntermaßen Glückssache. Zuletzt schien das Glück auffällig häufig im Westerwald zu Hause zu sein: Mitte März sahnte ein Westerwälder Spieler fast 3 Millionen Euro im Lotto 6 aus 49 ab. Zudem sind im März und Mai drei sechsstellige Gewinne aus der Lotterie und dem Eurojackpot in den Westerwald gegangen.