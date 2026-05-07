Konkret und abstrakt, körperlich und illusorisch, skulptural und malerisch: Die Reliefgesichter von Reinhard Voss wandeln zwischen den Welten und haben dabei viel zu erzählen: über kreative „Verdauungsprozesse“ etwa, aber auch über ihn selbst.
Lesezeit 5 Minuten
In der Vinothek im Winninger Spital ist man dieser Tage in guter Gesellschaft: die Wände voll mit Gesichtern, markante Konturen, vertraute Züge, wie eine Leinwand innerer Regungen. Nur die Augen fehlen. Vielleicht auch der Mund. Und weiter oben? Soll das die Nase sein?