Bei den Kunsttagen Winningen Reinhard Voss: Der Mann mit den vielen Gesichtern Stefan Schalles 07.05.2026, 15:24 Uhr

i Zwischen Skulptur und Malerei bewegen sich jene hölzernen Gesichter, die Reinhard Voss teils in jahrelangen Prozessen bei stetiger Überarbeitung kreiert. Eine Auswahl der Werke des Wahl-Westerwälders ist nun bei den Kunsttagen in Winningen zu sehen. Stefan Schalles

Konkret und abstrakt, körperlich und illusorisch, skulptural und malerisch: Die Reliefgesichter von Reinhard Voss wandeln zwischen den Welten und haben dabei viel zu erzählen: über kreative „Verdauungsprozesse“ etwa, aber auch über ihn selbst.

In der Vinothek im Winninger Spital ist man dieser Tage in guter Gesellschaft: die Wände voll mit Gesichtern, markante Konturen, vertraute Züge, wie eine Leinwand innerer Regungen. Nur die Augen fehlen. Vielleicht auch der Mund. Und weiter oben? Soll das die Nase sein?







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