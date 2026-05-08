Das, was unsere Zeitung schon zuvor erfahren hatte, wurde am Donnerstagabend von CDU und SPD offiziell bestätigt: Die Präsentation der Regierungsmannschaft verschiebt sich, das Warten auf das Kabinett von Wahlsieger Gordon Schnieder geht weiter.
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Am Donnerstagabend gab es die offizielle Bestätigung der Parteien: CDU und SPD werden ihre Ministerinnen und Minister für das neue Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) nicht mehr in dieser Woche, sondern frühestens am Montag vorstellen.