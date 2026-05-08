Wer regiert Rheinland-Pfalz? Offiziell: Bekanntgabe der Minister erst nächste Woche Bastian Hauck 08.05.2026, 10:07 Uhr

i Am Mittwoch unterzeichneten der künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU, links) und Noch-Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD, rechts) den Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Die Regierungsmannschaft werden die Parteien frühestens in der kommenden Woche vorstellen. Hannes P. Albert/dpa

Das, was unsere Zeitung schon zuvor erfahren hatte, wurde am Donnerstagabend von CDU und SPD offiziell bestätigt: Die Präsentation der Regierungsmannschaft verschiebt sich, das Warten auf das Kabinett von Wahlsieger Gordon Schnieder geht weiter.

Am Donnerstagabend gab es die offizielle Bestätigung der Parteien: CDU und SPD werden ihre Ministerinnen und Minister für das neue Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) nicht mehr in dieser Woche, sondern frühestens am Montag vorstellen.







Artikel teilen

Artikel teilen