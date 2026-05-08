Wer regiert Rheinland-Pfalz? 
Offiziell: Bekanntgabe der Minister erst nächste Woche
Am Mittwoch unterzeichneten der künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU, links) und Noch-Regierungschef Alexander Schwe
Am Mittwoch unterzeichneten der künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU, links) und Noch-Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD, rechts) den Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Die Regierungsmannschaft werden die Parteien frühestens in der kommenden Woche vorstellen.
Hannes P. Albert/dpa

Das, was unsere Zeitung schon zuvor erfahren hatte, wurde am Donnerstagabend von CDU und SPD offiziell bestätigt: Die Präsentation der Regierungsmannschaft verschiebt sich, das Warten auf das Kabinett von Wahlsieger Gordon Schnieder geht weiter.

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Am Donnerstagabend gab es die offizielle Bestätigung der Parteien: CDU und SPD werden ihre Ministerinnen und Minister für das neue Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) nicht mehr in dieser Woche, sondern frühestens am Montag vorstellen.

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