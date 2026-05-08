Konjunkturbericht IHK Koblenz Energiepreisschock drückt Stimmung in Wirtschaft in RLP 08.05.2026, 06:00 Uhr

i Dunkle Wolken am Konjunkturhimmel über dem Norden von Rheinland-Pfalz: „Die Anzeichen für eine leichte konjunkturelle Erholung vom Jahresanfang haben sich zerschlagen“, sagt IHK-Vertreter Fabian Göttlich angesichts der deprimierenden Ergebnisse des aktuellen Konjunkturberichts der Kammer. Pessimismus breitet sich aus (Symbolfoto). Lisa Ducret. picture alliance / Lisa Ducret/dpa

„Die Anzeichen für eine leichte konjunkturelle Erholung vom Jahresanfang haben sich zerschlagen“, sagt IHK-Vertreter Fabian Göttlich angesichts der deprimierenden Ergebnisse des aktuellen Konjunkturberichts der Kammer. Pessimismus breitet sich aus.

Geopolitische Krisen, Reformstau – vor allem aber der Energiepreisschock: Die Stimmung in der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz ist ziemlich am Boden. Sah es zu Jahresbeginn kurzzeitig nach einer Aufhellung aus, sackt der Konjunkturklimaindex im aktuellen Bericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz um satte 13 Punkte ab.







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