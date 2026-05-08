Rundgang auf der Biennale In Venedig ringt die Kunst mit dunklen Schatten Christa Sigg 08.05.2026, 16:41 Uhr

i 111 Künstlerinnen und Künstler aus 99 Ländern zeigen auf der Kunstbiennale in Venedig ihre Werke. Vielfalt und Erfindungsreichtum sind groß, so etwa auch im Japanischen Pavillon, wo die Besucher die "Babies" von Ei Arakawa-Nash sogar auf den Arm nehmen dürfen. Luca Bruno. picture alliance/dpa/AP

Lautstarker Protest und viel Zoff überlagern die 61. Biennale von Venedig. An diesem Samstag steigt nun die Eröffnung – und ein Vorabrundrundgang zeigt: Es lohnt auch ein Blick auf die poetischen Seiten der weltweit wichtigsten Kunstschau.

In der Welt knallt es an allen Ecken, ist es dann so verwunderlich, dass Kriege und Krisen auch auf die Biennale in Venedig überschwappen? Kaum eine Plattform eignet sich besser, um die Muskeln der Macht zu zeigen, um gesehen und gehört zu werden – oder um so zu tun, als sei alles paletti.







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