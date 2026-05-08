Lautstarker Protest und viel Zoff überlagern die 61. Biennale von Venedig. An diesem Samstag steigt nun die Eröffnung – und ein Vorabrundrundgang zeigt: Es lohnt auch ein Blick auf die poetischen Seiten der weltweit wichtigsten Kunstschau.
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In der Welt knallt es an allen Ecken, ist es dann so verwunderlich, dass Kriege und Krisen auch auf die Biennale in Venedig überschwappen? Kaum eine Plattform eignet sich besser, um die Muskeln der Macht zu zeigen, um gesehen und gehört zu werden – oder um so zu tun, als sei alles paletti.