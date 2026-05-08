Fall Amy Lopez Tatverdächtiger hat Mord an US-Touristin gestanden Dirk Eberz

Tim Kosmetschke 08.05.2026, 12:50 Uhr

i Amy Lopez mit ihrem Bruder Walter Rimbau. 1994 war die Texanerin auf ihrer Europreise in Koblenz vergewaltigt und brutal ermordet worden. Fast 32 Jahre blieb der Festungsmord ungelöst. Jetzt sitzt ein 81-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft, gegen den nun Anklage erhoben wird. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann das Verbrechen bereits gestanden. Robert Rimbau

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Amy Lopez rückt näher: Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ihre Ermittlungen beendet und erhebt Anklage. Dabei werden auch neue Details zum möglichen Verlauf der Tat bekannt, die fast 32 Jahre zurückliegt.

Im Mordfall Amy Lopez erhebt die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen den 81-jährigen Tatverdächtigen, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, teilt der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler jetzt mit. Demnach konnten die mit hoher Priorität geführten Ermittlungen zügig abgeschlossen werden.







Artikel teilen

Artikel teilen