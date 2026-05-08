Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Amy Lopez rückt näher: Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ihre Ermittlungen beendet und erhebt Anklage. Dabei werden auch neue Details zum möglichen Verlauf der Tat bekannt, die fast 32 Jahre zurückliegt.
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Im Mordfall Amy Lopez erhebt die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen den 81-jährigen Tatverdächtigen, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, teilt der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler jetzt mit. Demnach konnten die mit hoher Priorität geführten Ermittlungen zügig abgeschlossen werden.