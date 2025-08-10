Ein Mann kommt mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und streift ein Auto. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Eitelborn (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Westerwaldkreis tödlich verletzt worden. Der 69-Jährige sei auf der B49 aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur abgekommen und habe den linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Autos gestreift, teilte die Polizei mit. Daraufhin kam der Motorradfahrer demnach weiter von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitplanke und wurde in ein Waldstück geschleudert. Der Mann starb noch am Unfallort.