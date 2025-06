Ein Motorradfahrer stürzt auf der Autobahn. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn A61 bei Frankenthal im Nordosten der Pfalz tödlich verletzt worden. Der 63-Jährige fuhr nach Polizeiangaben vom Autobahnkreuz Ludwigshafen kommend in Richtung Koblenz, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und starb am Freitagabend noch an der Unfallstelle.

Seine 60 Jahre alte Mitfahrerin wurde ebenfalls verletzt und kam ins Krankenhaus. Hinweise auf Fremdverschulden an dem Unfall lagen der Polizei nicht vor.