Quiddelbach (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Verkehrsschild auf der Bundesstraße 257 schwer verletzt worden. Der 27-Jährige habe in einer Kurve bei Quiddelbach (Landkreis Ahrweiler) die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es. Andere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht an dem Unfall am Sonntagabend beteiligt.

