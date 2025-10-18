Frontalzusammenstoß in der Kurve: Ein 68-Jähriger wird schwer verletzt, nachdem er mit seinem Motorrad plötzlich auf die Gegenfahrbahn gerät.

Alken (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einer Frontalkollision auf der L207 im Landkreis Mayen-Koblenz lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 68-Jährige bergauf und kam in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab. Dann kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der 66-jährige Autofahrer und dessen 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall zwischen Alken und Nörtershausen leicht verletzt. Alle Verletzten seien vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Für die Unfallaufnahme wurde die Strecke laut Polizei für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt. Warum der Motorradfahrer von seiner Spur abgekommen ist, war noch unklar.