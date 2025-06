Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße in Rheinland-Pfalz tödlich verunglückt.

Bogel (dpa/lrs) – Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 274 zwischen Sankt Goarshausen und Bogel (Rhein-Lahn-Kreis) gestorben. Laut Polizei kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab und stürzte. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er am Unfallort an seinen Verletzungen.