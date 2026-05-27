Unfälle
Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt
Rettungshubschrauber
Der 27-jährige Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein 27-jähriger Motorradfahrer prallt nahe Bad Kreuznach gegen ein Auto und wird schwer verletzt. Auch der 18-jährige Fahrer des Autos kommt ins Krankenhaus.

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Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist nahe Bad Kreuznach bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war am Nachmittag auf der Landesstraße 412 von Bad Kreuznach in Richtung Hackenheim unterwegs. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte von einer Straße nach rechts auf die L412 einbiegen. Er übersah nach Angaben der Polizei den von links kommenden 27-Jährigen, der Vorfahrt hatte.

Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine gegen das Heck des Autos und wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zwischen den Ortschaften zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

© dpa-infocom, dpa:260527-930-137518/1

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Verkehr

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