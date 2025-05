Sulzbach/Saar (dpa/lrs) – Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann habe am späten Montagabend eine Landstraße in der Nähe von Sulzbach/Saar befahren, als ihm von einem 25 Jahre alten Autofahrer in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt genommen worden sei, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto gekommen.

Der Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wie es weiter hieß.