Unfälle
Motorradfahrer bei Unfall mit Reh schwer verletzt
Rettungswagen
Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Ein Reh überquert die Landstraße, ein Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen. Nach dem Zusammenstoß wird die Strecke gesperrt – und der Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

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Oberhausen an der Nahe (dpa/lrs) – Bei einem Wildunfall im Landkreis Bad Kreuznach ist ein 25 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Mann auf der L378 zwischen Oberhausen an der Nahe und Hallgarten mit einem Reh, das die Fahrbahn überquerte.

Der Motorradfahrer stürzte und rutschte mit seiner Maschine noch rund 70 Meter über die Straße. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Reh starb. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Landstraße zeitweise voll gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:260926-930-749290/1

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