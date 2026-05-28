Auf einer Landstraße bei Waldmohr kommt es zu einer Kollision. Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Waldmohr (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall auf der Landstraße 355 bei Waldmohr nur leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Strecke musste zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.