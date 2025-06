Wittlich (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße ist bei Wittlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige war mit seiner Maschine in Richtung Greimerath unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach einer Kurve verlor er demnach aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug am Freitagabend. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Böschung.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen ihn, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wurde wegen seiner schweren Verletzungen erst von Rettungsdienst und Notarzt versorgt, anschließend dann ins Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei schwebe der 26-Jährige weiter in Lebensgefahr, sagte der Sprecher am Morgen nach dem Unfall.