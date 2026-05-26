Tödlicher Unfall
Motorradfahrer bei Unfall im Hunsrück gestorben
Tödlicher Verkehrsunfall
Ein Motorradfahrer aus dem Saarland ist bei einem Unfall getötet worden (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Bei Morbach im Hunsrück ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Was die Polizei bisher dazu sagt.

Lesezeit 1 Minute

Morbach (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer aus dem Saarland ist bei einem Verkehrsunfall im Hunsrück nahe Morbach ums Leben gekommen. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 327 auf der Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 116 nach Rorodt, wie die Polizei mitteilte.

Ersthelfer hatten noch versucht, den Mann zu reanimieren. Er erlag dennoch seinen schweren Verletzungen, hieß es. Nähere Angaben zur Person und zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Die B327 zwischen Immert und Odert (Kreis Bernkastel-Wittlich) war zunächst voll gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Trier habe die umfassende Unfallaufnahme übernommen. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-131807/1

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Verkehr

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