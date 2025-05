Boppard/Spay (dpa/lrs) – Beim Versuch eines Fahrradfahrers eine Bundesstraße im Rhein-Hunsrück-Kreis zu überqueren, sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Samstag ohne abzusteigen vom Radweg auf die B9 zwischen Boppard und Spay und stieß dort mit einem Motorrad zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitten der Radfahrer, der Motorradfahrer sowie dessen Sozia schwere Verletzungen. All drei wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

